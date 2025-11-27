Число погибших в ДТП в Карелии выросло до трех
Редакция сайта ТАСС
08:17
ПЕТРОЗАВОДСК, 27 ноября. /ТАСС/. Третий пострадавший в ДТП, которое произошло утром на дороге 86К-36 Сумский Посад - Колежма в Карелии, умер в машине скорой помощи. Об этом сообщили в Telegram-канале госкомитета республики по безопасности.
"Третий пострадавший скончался в машине скорой помощи", - сказано в сообщении.
Информация об аварии поступила в 08:48 мск. Столкнулись Mitsubishi L200 и Renault Sandero. Два человека погибли сразу, еще один был передан бригаде скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.