Жителя Кузбасса оштрафовали за взятку экс-министру здравоохранения

Размер штрафа составил 1,7 млн рублей

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Житель Кемеровской области должен заплатить штраф в размере 1,7 млн рублей за дачу взятки в размере 120 тыс. рублей бывшему министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кузбассу.

Ранее в управлении ФСБ по Кемеровской области сообщали, что за полученные деньги Беглов должен был поспособствовать заключению договора на поставку медицинских изделий между одной из больниц Кемерова и индивидуальным предпринимателем. В марте 2025 года он передал министру здравоохранения Кузбасса 120 тыс. рублей, после чего был задержан.

"В ходе следствия в жилище и на даче обвиняемого были проведены обыски, изъяты денежные средства на сумму 1,3 млн рублей. В целях обеспечения исполнения приговора по ходатайству следствия судом на них наложен арест. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в пятнадцатикратном размере суммы взятки в размере 1,8 млн рублей, с учетом периода задержания осужденного размер штрафа снижен до 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения, обвиняемого в получении взяток от предпринимателей, продолжается, добавили в ведомстве.

Дмитрий Беглов ушел в отставку с поста министра здравоохранения Кемеровской области 6 июня по собственному желанию. Спустя некоторое время он был задержан по делу о получении взятки. Подробности дела не раскрывались, но также был задержан руководитель обособленного подразделения в Кемерове ООО "Медтрейд - СРЦ", который, по предварительным данным, с января по июнь 2025 года передал Беглову денежные средства в крупном размере за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство.