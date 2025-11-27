Обвиняемый в стрельбе у Белого дома ехал на машине в Вашингтон через всю страну

Следователи проводят допросы членов семьи обвиняемого, близких и знакомых

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома проехал несколько тысяч километров на автомобиле, чтобы прибыть в столицу. Об этом на пресс-конференции заявила генпрокурор округа Колумбия Джанин Пирро.

"Он проживал в Беллингхеме, штат Вашингтон, со своей женой и, как мы полагаем, пятью детьми", - сказала она. "Из того, что нам о нем известно, он проехал на своей машине через всю страну из штата Вашингтон с целью добраться до столицы нашей страны", - добавила генпрокурор.

Штат Вашингтон находится на тихоокеанском побережье США - расстояние до расположенной в округе Колумбия одноименной столицы страны составляет около 4 тыс. км.

Как заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател, его ведомство провело обыски в доме подозреваемого, а также по еще одному адресу в Сан-Диего (штат Калифорния). По его словам, следователи также проводят допросы членов семьи обвиняемого, близких и знакомых. В ходе обысков сотрудники ФБР изъяли несколько мобильных телефонов, компьютеров и планшетов и в настоящее время проверяют содержащиеся там данные.