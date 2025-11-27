На Херсонщине вернули свет в трех районах
15:54
ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подача электроэнергии после атаки со стороны ВСУ возобновлена в трех районах Херсонской области, сообщили в региональном МЧС.
"Электроснабжение восстановлено в 75 населенных пунктах Каховского (частично), Горностаевского МО (частично) и Новокаховском ГО (частично)", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, частично обесточенными остаются 51 населенный пункт Чаплинского, Каланчакского, Горностаевского, Каховского муниципального и Новокаховского городского округов.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что более 71 тыс. жителей Каховского округа Херсонской области остались без энергоснабжения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.