На Херсонщине вернули свет в трех районах

Частично обесточенными остаются 51 населенный пункт Чаплинского, Каланчакского, Горностаевского, Каховского муниципального и Новокаховского городского округов

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подача электроэнергии после атаки со стороны ВСУ возобновлена в трех районах Херсонской области, сообщили в региональном МЧС.

"Электроснабжение восстановлено в 75 населенных пунктах Каховского (частично), Горностаевского МО (частично) и Новокаховском ГО (частично)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, частично обесточенными остаются 51 населенный пункт Чаплинского, Каланчакского, Горностаевского, Каховского муниципального и Новокаховского городского округов.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что более 71 тыс. жителей Каховского округа Херсонской области остались без энергоснабжения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.