В Сочи подростка привлекли за хулиганство после запуска фейерверка в мемориал

В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний не целился в скульптурную композицию

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция в Сочи установила подростка, который при запуске фейерверка попал в мемориал "Три солдата", он пояснил, что сделал это не специально, в отношении него составлен протокол о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Всех участников инцидента вместе с родителями вызвали в отдел полиции для разбирательства. В ходе проверки установлено, что 16-летний сочинец, который запускал фейерверк, не целился в скульптурную композицию. Данные с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" это подтвердили. Сотрудники по делам несовершеннолетних составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и провели с ним профилактическую беседу", - говорится в заявлении ведомства.

Накануне сообщалось, что полиция при мониторинге сети Интернет нашла видеоролик, где запечатлено, как подростки запускали фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района. Полиция разыскивала подростков.