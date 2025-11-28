ТАСС публикует видео задержания пропагандировавшего терроризм жителя Алтая

Мужчина рассказал, что связался с украинской организацией "Сибирь будет свободной" несколько месяцев назад

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Кадры задержания 19-летнего мужчины из Алтайского края, который, следуя указаниям с Украины, создавал в соцсетях каналы с пропагандой терроризма, появились в распоряжении ТАСС.

Мужчина рассказал, что связался с украинской террористической организацией "Сибирь будет свободной" несколько месяцев назад. Он извинился за содеянное.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.