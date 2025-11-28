ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Южно-Сахалинске при обрушении на стройке пострадали люди

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
04:53
обновлено 04:57
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Строительный объект обрушился в Южно-Сахалинске, возбуждено дело, сообщили ТАСС в СУ СК России по Сахалинской области.

Пострадавшие есть в результате ЧП, сказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области ТАСС.

"Факт есть. Возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - проинформировали в следственном управлении. 

