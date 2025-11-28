Статья

Под завалами могут быть люди. Главное об обрушении в Южно-Сахалинске

Часть двухэтажного строящегося здания обрушилась в Южно-Сахалинске, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. По последней информации, пострадали четверо. По разным данным, под завалами находятся два или три человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Информация о происшествии в переулке Энергетиков, 3А в Южно-Сахалинске поступила в дежурные службы днем 28 ноября.

По предварительным данным, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного здания.

По информации мэрии Южно-Сахалинска, территория и строящееся здание находятся в частной собственности.

Большое количество сырого бетона осложняет работы на месте обрушения, где под завалами находятся люди, сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

Развернут оперативный штаб.

Группировку сил и средств, привлеченных к работам на месте обрушения, увеличили до 70 человек и 18 единиц техники.

На месте продолжаются поисковые работы, задействованы два кинологических расчета.

Пострадавшие

По последним данным, пострадали четыре человека, их госпитализировали, трое, по информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, впоследствии отказались от госпитализации, в медучреждении остался один человек.

В прокуратуре Сахалинской области сообщили ТАСС, что пострадавшие являются строителями.

По разным данным, под завалами могут находиться два или три человека.

Расследование