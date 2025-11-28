ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Под завалами могут быть люди. Главное об обрушении в Южно-Сахалинске

Редакция сайта ТАСС
07:28
© Официальная страница ГУ МЧС по Сахалинской области во "ВКонтакте"

Часть двухэтажного строящегося здания обрушилась в Южно-Сахалинске, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. По последней информации, пострадали четверо. По разным данным, под завалами находятся два или три человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Официальный Telegram-канал администрации Южно-Сахалинска/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал администрации Южно-Сахалинска/ ТАСС

Обстоятельства ЧП

  • Информация о происшествии в переулке Энергетиков, 3А в Южно-Сахалинске поступила в дежурные службы днем 28 ноября.
  • По предварительным данным, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного здания.
  • По информации мэрии Южно-Сахалинска, территория и строящееся здание находятся в частной собственности.
  • Большое количество сырого бетона осложняет работы на месте обрушения, где под завалами находятся люди, сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
  • Развернут оперативный штаб.
  • Группировку сил и средств, привлеченных к работам на месте обрушения, увеличили до 70 человек и 18 единиц техники.
  • На месте продолжаются поисковые работы, задействованы два кинологических расчета.

Пострадавшие

  • По последним данным, пострадали четыре человека, их госпитализировали, трое, по информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, впоследствии отказались от госпитализации, в медучреждении остался один человек.
  • В прокуратуре Сахалинской области сообщили ТАСС, что пострадавшие являются строителями.
  • По разным данным, под завалами могут находиться два или три человека.

Расследование

  • По информации прокуратуры по Сахалинской области, организована проверка соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте.
  • Как сообщили ТАСС в СУ СК России по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
 
РоссияСахалинская область