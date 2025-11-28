Статья
Под завалами могут быть люди. Главное об обрушении в Южно-Сахалинске
Редакция сайта ТАСС
07:28
Часть двухэтажного строящегося здания обрушилась в Южно-Сахалинске, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. По последней информации, пострадали четверо. По разным данным, под завалами находятся два или три человека.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Информация о происшествии в переулке Энергетиков, 3А в Южно-Сахалинске поступила в дежурные службы днем 28 ноября.
- По предварительным данным, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного здания.
- По информации мэрии Южно-Сахалинска, территория и строящееся здание находятся в частной собственности.
- Большое количество сырого бетона осложняет работы на месте обрушения, где под завалами находятся люди, сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
- Развернут оперативный штаб.
- Группировку сил и средств, привлеченных к работам на месте обрушения, увеличили до 70 человек и 18 единиц техники.
- На месте продолжаются поисковые работы, задействованы два кинологических расчета.
Пострадавшие
- По последним данным, пострадали четыре человека, их госпитализировали, трое, по информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, впоследствии отказались от госпитализации, в медучреждении остался один человек.
- В прокуратуре Сахалинской области сообщили ТАСС, что пострадавшие являются строителями.
- По разным данным, под завалами могут находиться два или три человека.
Расследование
- По информации прокуратуры по Сахалинской области, организована проверка соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте.
- Как сообщили ТАСС в СУ СК России по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).