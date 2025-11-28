На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске нашли тела еще двух погибших
10:46
обновлено 11:09
ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели при разборе завалов обрушившегося строящегося здания в Южно-Сахалинске нашли тела еще двух погибших.
"На месте происшествия найдено тело второго погибшего", - говорилось в Telegram-канале правительства Сахалинской области. Позже там сообщили, что обнаружено тело третьего погибшего.
В пресс-службе МЧС РФ добавили, что спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции, а также водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов.
Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что работы по разбору завалов будут продолжены ночью.
В новость внесены изменения (14:01 мск) - добавлена информация о третьем погибшем.