Сырой бетон осложняет работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске

Спасатели занимаются разбором металлической конструкции

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Большое количество сырого бетона осложняет работы на месте обрушившегося строительного объекта, под завалами которого находятся люди, сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

"В настоящее время спасатели занимаются разбором металлической конструкции. Сложности возникают из-за большого количества сырого бетона. Рассматриваются варианты "размытия" бетона водой", - говорится в сообщении.

Развернут оперативный штаб. Отмечается, что на месте обрушения строящегося здания находятся два кинологических расчета. "Работают две крановые группы, также в скором времени будут подключены световые башни", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии в переулке Энергетиков, 3А поступила в дежурные службы днем 28 ноября. По предварительным данным, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, их госпитализировали, но трое, по информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, впоследствии отказались от госпитализации, в медучреждении остался один человек. По разным данным, под завалами находятся два или три человека.

По информации мэрии Южно-Сахалинска, территория и строящееся здание находятся в частной собственности.