Одного из пострадавших при обрушении в Южно-Сахалинске госпитализировали

Еще трое отказались ехать в больницу

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. При обрушении строящегося объекта в Южно-Сахалинске один из пострадавших остается в больнице, трое остальных отказались от госпитализации. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Трое от госпитализации отказались, один в больнице", - сказали в МЧС.

Ранее в Минздраве региона сообщали, что из-под обломков извлечены четыре человека, их состояние, по предварительным данным, не вызывает опасений. Углубленное исследование пострадавших проводят в областной клинической больнице. Продолжаются поисковые работы. На месте дежурят два автомобиля скорой помощи.