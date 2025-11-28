Одного из пострадавших при обрушении в Южно-Сахалинске госпитализировали
Редакция сайта ТАСС
05:56
обновлено 06:12
ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. При обрушении строящегося объекта в Южно-Сахалинске один из пострадавших остается в больнице, трое остальных отказались от госпитализации. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"Трое от госпитализации отказались, один в больнице", - сказали в МЧС.
Ранее в Минздраве региона сообщали, что из-под обломков извлечены четыре человека, их состояние, по предварительным данным, не вызывает опасений. Углубленное исследование пострадавших проводят в областной клинической больнице. Продолжаются поисковые работы. На месте дежурят два автомобиля скорой помощи.