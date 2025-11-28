Минздрав: состояние пострадавших в Южно-Сахалинске не вызывает опасений

Медпомощь получили четыре человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Состояние четверых пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске, по предварительным данным, не вызывает опасений. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Сахалинской области.

"Четверо человек были оперативно извлечены из-под обломков, им оказана первая медицинская помощь. Предварительно, их состоянию ничто не угрожает, углубленное исследование будет проведено в областной клинической больнице, пациенты уже проходят диагностику", - говорится в сообщении.

В связи с уведомлением о большом количестве пострадавших к месту происшествия оперативно были направлены пять машин скорой помощи, руководитель медицинской организации лично координировал на месте работу медбригад, сообщили в министерстве.

На месте завала продолжаются поисковые работы. "По сообщениям очевидцев, еще два человека могут находиться под обломками. Спасатели занимаются организацией работ, два автомобиля скорой помощи продолжают дежурство", - проинформировали в министерстве. По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, под завалами предположительно находятся три человека.