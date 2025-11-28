При обрушении здания в Южно-Сахалинске пострадали строители

Заведено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Строители пострадали при обрушении части двухэтажного строящегося здания в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в прокуратуре Сахалинской области.

Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков 3А поступило в дежурные службы днем 28 ноября. По предварительной информации, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно, трое находятся под завалами.

"Это работники с этого стройобъекта, не мимо проходящие люди", - сказали в прокуратуре.

На месте работают 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).