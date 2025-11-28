Под завалами рухнувшего здания в Южно-Сахалинске могут быть три человека

Обрушение произошло в ходе строительных работ

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Часть двухэтажного строящегося здания обрушилась в Южно-Сахалинске, четверо пострадали, предварительно, трое могут находиться под завалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков 3А поступило в дежурные службы днем 28 ноября. По предварительной информации, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно, трое находятся под завалом", - говорится в сообщении.

На месте, по данным МЧС, работают 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.

По информации прокуратуры по Сахалинской области, организована проверка соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте. Как сообщали ТАСС в СУ СК России по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).