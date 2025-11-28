CBS: стрелявший в нацгвардейцев США служил в афганском спецназе под эгидой ЦРУ

В интернете появилось изображение служебного пропуска нападавшего, на котором говорится, что он служил в "ударном отряде Кандагара" в подразделении с номером "03"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Атаковавший патруль Национальной гвардии возле Белого дома преступник ранее мог служить в спецназе разведки Афганистана, который действовал под контролем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и проводил операции против "Талибана". Об этом сообщил телеканал CBS News.

Читайте также

У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне

Как отмечает телеканал, ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью Fox News сообщил, что обвиняемый ранее сотрудничал с его ведомством до вывода американских войск из Афганистана. После этого в интернете появилось изображение служебного пропуска нападавшего, на котором говорится, что он служил в "ударном отряде Кандагара" в подразделении с номером "03". На документе также упоминается, что его владелец действует в интересах "вооруженных сил Афганистана и США".

"В случае возникновения вопросов позвоните на базу Геко", - сказано на пропуске, где ниже указан номер телефона. Как подчеркивает CBS News, база Геко была объектом ЦРУ и спецназа Афганистана в Кандагаре - она находилась в бывшей резиденции основателя движения "Талибан" Мухаммеда Омара (также известен как мулла Омар).

Как отмечает телеканал, он пока не смог подтвердить подлинность этого пропуска, однако афганский генерал, который служил в национальной армии до прихода к власти талибов, подтвердил информацию, что в составе базировавшегося в Кандагаре спецназа было подразделение "03", которое входило в структуру Национального управления безопасности. Эта афганская спецслужба занималась разведывательной и контрразведывательной деятельностью, а также антитеррористическими операциями. "Они были самыми активными и профессиональными силами, обученными и оснащенными ЦРУ. Все их операции проводились под командованием ЦРУ", - заявил афганский генерал телеканалу.

Как отмечает CBS News, спецназовцы набирались только из местного населения. Действия этих подразделений всегда характеризовались высокой степенью секретности и жестокостью к противнику, а их члены были замешаны в убийствах гражданских лиц, особенно во время ночных рейдов. Как подчеркивает телеканал, опыт службы в афганском спецназе практически гарантировал бы устроившему стрельбу возле Белого дома то, что его прошение о предоставлении убежища в США будет одобрено, так как участникам этих подразделений могла грозить расправа со стороны "Талибана" после прихода движения к власти в Афганистане.

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.