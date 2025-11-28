В Новосибирске арестовали водителя грузовика, сбившего подростка

Из-за ДТП несовершеннолетняя погибла на месте

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца водителя грузовика, который сбил насмерть девушку-подростка и уехал с места ДТП. Об этом сообщила областная прокуратура.

"Ленинским районным судом Новосибирска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 25 января 2026 года", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Вечером 26 ноября 2025 года на территории Ленинского района Новосибирска мужчина 1962 года рождения за рулем "Камаза" сбил девочку на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетняя погибла на месте. Водитель скрылся с места происшествия.