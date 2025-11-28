Число погибших из-за наводнений в Индонезии достигло 84

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 84 человека погибли, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за сильных наводнений и оползней на острове Суматра. Об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на местные спасательные службы.

Ранее Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.