В ЛНР после атак ВСУ без света остаются более 22 тыс. абонентов

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 23,5 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более 22 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в Луганской Народной Республике, за сутки энергетики дали свет 23,5 тыс. абонентов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В четверг глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что массированная атака БПЛА ВСУ привела к тому, что 46 тыс. человек остались без электричества в четырех муниципалитетах ЛНР.

"За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 23,5 тыс. абонентов. <…> По состоянию на 09:00 мск 28 ноября остается обесточено свыше 22 тыс. абонентов. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все силы направлены на максимально оперативное восстановление подачи электроэнергии для всех жителей и социально-значимых объектов.