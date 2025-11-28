В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
06:53
СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Сочи, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - написал Прошунин в Telegram-канале.
В Сириусе также отменили беспилотную опасность, сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.
Ранее в Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты. Организаторы Конгресса молодых ученых, который проходит в Сириусе, на фоне беспилотной опасности приостанавливали доступ на площадку. Мероприятие возобновило работу.