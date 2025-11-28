В Приморье завели дело после травмирования ребенка на эскалаторе в ТЦ

Состояние девочки оценивается медиками как тяжелое

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о травмировании четырехлетней девочки, упавшей со ступеней эскалатора в одном из торговых центров приморского города Фокино. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Прокуратура признала законным возбуждение следственными органами уголовного дела по факту травмирования ребенка в торговом центре в Фокино по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль. Не останутся без внимания вопросы взыскания денежных средств, затраченных на лечение несовершеннолетней и возмещение морального вреда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка упала со ступеней эскалатора в торговом центре на улице Клубной. Руку ребенка затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Несовершеннолетняя была госпитализирована в Находкинскую городскую больницу. Из операционной девочка переведена в реанимацию, ее оценивается медиками как тяжелое, но стабильное.