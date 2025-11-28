ФСБ показала видео задержания экс-главы одного из управлений Соцфонда Дагестана

К уголовной ответственности привлекли еще 17 сотрудников отделения СФР

ТАСС, 28 ноября. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания бывшего начальника управления обеспечения семей с детьми Социального фонда Дагестана, депутата Народного собрания республики Изи Алиева по делу о взятках за назначение социальных пособий.

На кадрах также виден ообыск дома и рабочего места обвиняемого.

В ФСБ уточнили, что к уголовной ответственности привлекли еще 17 сотрудников отделения СФР по Республике Дагестан, 11 граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере.

По ходатайству следствия в отношении Алиева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.