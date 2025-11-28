В Прикамье пострадавший в ДТП с автобусом остается в крайне тяжелом состоянии

Всего выписали пять пациентов

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. В Пермском крае один из пострадавших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Прикамья.

"По состоянию на сегодня, в медучреждениях Перми продолжают лечение семь пациентов, в том числе один ребенок, пострадавшие в ДТП под Кунгуром. Двое взрослых и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести, два пациента в тяжелом и один - в крайне тяжелом состоянии. Всего выписано пять пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства", - сообщили в Минздраве.