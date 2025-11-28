В Южно-Сахалинске из-под завалов здания извлекли тело погибшего
09:46
обновлено 09:56
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего в результате обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Обнаружено и извлечено тело одного погибшего", - сказали в пресс-службе.
Обрушение строящегося здания в Южно-Сахалинске произошло в переулке Энергетиков 3А. По предварительной информации, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека. Отмечалось, что еще трое предположительно находятся под завалами.