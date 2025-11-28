Под завалами здания в Южно-Сахалинске остаются два человека

Их поиск продолжается

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели после обнаружения одного погибшего продолжают поиск двух человек под завалами обрушившегося строящегося здания в Южно-Сахалинске, сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

Ранее предполагалось, что под завалами могут находиться два или три человека.

"На месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске обнаружено и извлечено тело одного погибшего. По официальным данным, еще двое находятся под завалами. Поиск продолжается", - говорится в сообщении.