Суд ФРГ распорядился арестовать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Следственный судья Верховного суда Германии привел в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея Кузнецова

© REUTERS/ Thilo Schmuelgen

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Следственный судья Верховного суда ФРГ распорядился взять под стражу подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.

"Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.", - сообщило ведомство.

В четверг Италия через три с лишним месяца выдала германской стороне подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов Сергея Кузнецова. Судебный процесс по делу, скорее всего, будет проходить в Гамбурге. Защищать Кузнецова будет адвокатское бюро Menaker.

В Германии украинцу предъявлено обвинение в антиконституционной диверсии и осуществлении взрыва.