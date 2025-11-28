Суд ФРГ распорядился арестовать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Редакция сайта ТАСС
11:06
обновлено 11:47
БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Следственный судья Верховного суда ФРГ распорядился взять под стражу подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.
Читайте также
Что известно о задержании украинца, подозреваемого в подрывах "Северных потоков"
"Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.", - сообщило ведомство.
В четверг Италия через три с лишним месяца выдала германской стороне подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов Сергея Кузнецова. Судебный процесс по делу, скорее всего, будет проходить в Гамбурге. Защищать Кузнецова будет адвокатское бюро Menaker.
В Германии украинцу предъявлено обвинение в антиконституционной диверсии и осуществлении взрыва.