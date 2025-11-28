Самолет "Аэрофлота" сел в Перми из-за индикации повышенного расхода топлива

Как уточнили в авиакомпании, посадка выполнена штатно в 13:32 мск

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", летевший из Иркутска в Москву, сел в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива, сообщили в авиакомпании.

"Информация об утечке топлива, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1563 Иркутск - Москва за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Аэрофлоте", посадка выполнена штатно в 15:32 по местному времени (13:32 мск).

