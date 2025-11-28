С московской квартиры Ларисы Долиной сняли арест

Суд вернул свидетелю по делу Полине Лурье признанный вещественным доказательством телефон

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд снял арест с московской квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которая была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности", - огласил приговор судья Евгений Паршин.

Кроме того, признанный вещественным доказательством на этапе предварительного расследования мобильный телефон суд вернул свидетелю по делу Полине Лурье, которая купила у певицы квартиру, но в судебном порядке была обязана вернуть недвижимость Долиной.

Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд Московской области вынес по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обвинительный приговор. На скамье подсудимых находились четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана, об обмане певицы ничего не знал, оформил банковскую карту по просьбе друга, в результате чего стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций.

Суд назначил Цырульниковой семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей, Каменецкому - семь лет в колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей, Леонтьеву - семь лет в колонии особого режима и 900 тыс. рублей штрафа, Основе - четыре года в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Леонтьев отправится в колонию особого режима в связи с рецидивом как судимый за разбой и вымогательство.

Кроме того, суд в рамках обвинительного приговора удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на общую сумму более чем 12 млн рублей. Также за потерпевшей по делу певицей Долиной признано право на возмещение имущественного вреда в размере чуть более 176 млн рублей в порядке гражданского судопроизводства.