В Екатеринбурге продлили арест обвиняемой в мошенничестве блогеру Улановой

Екатерина Уланова будет содержаться под стражей до 1 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил по 1 марта 2026 года меру пресечения в виде заключения под стражу блогеру Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Екатерине Улановой по 1 марта 2026 года", - сказано в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что Уланова совместно со своим мужем похищала деньги под предлогом оплаты поставок бытовой техники, мобильных телефонов и брендовых вещей в онлайн-магазине "Ulanova бюро", ущерб от ее действий составил свыше 200 млн рублей.

В августе 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил Улановой меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Она обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ. Поводом для ужесточения меры пресечения послужило нарушение обвиняемой одного из установленных судебных запретов. Уланова была взята под стражу в зале суда.