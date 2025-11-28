HaberDenizde.com назвал причину пожара на шедшем в Новороссийск танкере

По информации портала, существует риск затопления танкера

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Пожар на танкере Kairos, шедшем под флагом Гамбии в Новороссийск, у берегов Турции мог быть вызван детонацией морской мины. Об этом сообщил специализирующийся на новостях сферы мореходства портал HaberDenizde.com.

По его данным, шедшее недалеко турецкое судно Türkan Saylan обнаружило горящий танкер. Зона возгорания находится в районе машинного отделения, куда, по предварительной версии, ударила мина.

Как ранее заявило Главное управление мореходства Турции, с танкера Kairos, следовавшего порожним в порт Новороссийск в России, поступило сообщение о пожаре, возникшем по причине внешнего воздействия. Состояние 25 членов экипажа удовлетворительное, для их эвакуации в район инцидента направлены спасательные катера.

Также портал сообщает, что по информации, содержащейся в уведомлении о нештатной ситуации, полученном береговыми службами, есть риск затопления танкера. К нему направлены 12 катеров и буксиров, а также эвакуационное судно для экипажа.