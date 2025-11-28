В Запорожской области без электричества остаются более 7 тыс. абонентов

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, "для 6 000 абонентов действует график временного отключения, где электричество подается по 12 часов"

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 7 тыс. абонентов остаются без электроэнергии в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Накануне глава области сообщил, что в регионе в результате атаки Вооруженных сил Украины без электроэнергии остаются 24 600 абонентов.

"В настоящее время в Запорожской области 7 060 абонентов пока еще остаются без электроснабжения, для 6 000 абонентов действует график временного отключения, где электричество подается по 12 часов. Энергетики прилагают все усилия для того, чтобы максимальное количество абонентов подключить к бесперебойному электроснабжению. Количество обесточенных абонентов снижается", - написал Балицкий.

Он подчеркнул, что лично получает доклады от энергетиков и попросил жителей региона, которые пока находятся в зоне отключения - отнестись к ситуации с пониманием.