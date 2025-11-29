Работу аэропорта Филадельфии приостанавливали из-за инцидента на борту самолета

Происшествие потребовало вмешательства полиции

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Филадельфии (штат Пенсильвания) временно приостанавливал свою работу 28 ноября из-за инцидента на борту одного из самолетов. Об этом ТАСС сообщили в полиции города.

"Наземная остановка была ненадолго введена в отношении Международного аэропорта Филадельфии. Это было связано с ситуаций на борту самолета, потребовавшей вмешательства полиции Филадельфии. Самолет получил разрешение на взлет, и наземная остановка была отменена", - сообщили правоохранители.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что из-за сообщения о минировании воздушная гавань Филадельфии временно приостановила выпуск и прием самолетов. Впоследствии работа аэропорта была возобновлена.