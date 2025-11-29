На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих на стройке

Решается вопрос о заключении его под стражу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главный инженер строительной организации задержан в Южно-Сахалинске по уголовному делу об обрушении строящегося здания, где под завалами погибли трое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

"Следователями по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, задержан главный инженер строительной организации", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.