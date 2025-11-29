Готовивший подрыв газопровода в Подмосковье признал вину и раскаялся

Это следует из видеозаписи его задержания, распространенной ФСБ России

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россиянин, задержанный за подготовку теракта на магистральном газопроводе в Московской области, признал вину и раскаялся. Это следует из видеозаписи его задержания, распространенной ФСБ России.

"Я признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном", - сказал задержанный на видео.

Мужчина дал подробные показания. По его словам, он проживал на Украине с семьей с 2015 года. В 2022 году он хотел оформить вид на жительство, но, так как началась специальная военная операция, все действия по приему документов были остановлены. Он был помещен в центр временного содержания иностранцев, где его и завербовали сотрудники украинских спецслужб.

В Россию он вернулся как депортированный с Украины. Сначала мужчина отказывался выполнять задания Киева, ссылаясь на то, что это невозможно. Затем ему через тайник передали $4 тыс. на покупку машины и дали задание взорвать газопровод с подробной инструкцией.

Мужчина был задержан во время бурения лунки для установки взрывного устройства. "После выполнения задания я должен был выехать из России по следующему маршруту: из Москвы я должен был выехать в Минск, из Минска я должен был ехать в Баку, а из Баку - в Кишинев, из Кишинева - уже на Украину", - рассказал задержанный.

Как сообщали в ФСБ, в Серпуховском районе Московской области в ночное время при попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным был задержан гражданин России 1969 года рождения, готовивший теракт по заданию спецслужб Украины.