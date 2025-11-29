Раненого в Белгороде ребенка при необходимости перевезут в Москву

У пострадавшего тяжелое ранение, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

© Елизавета Демидова/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Ребенок, получивший ранение в Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины 28 ноября, при необходимости может быть направлен в Москву. Врачи борются за его жизнь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вчера у нас был очередной тяжелейший день. Погибла в Белгородском округе молодая девушка. Тяжело ранен ребенок. Сейчас врачи борются за его жизнь, делают все необходимое. Если будет такая потребность, то отправим его в Москву", - написал он в своем Telegram-канале.