ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта на газопроводе

Мужчину задержали с поличным в Серпуховском районе Московской области при попытке установить самодельное взрывное устройство

ТАСС, 29 ноября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал кадры допроса задержанного россиянина, готовившего по заданию Киева теракт на магистральном газопроводе в Московской области.

По данным ФСБ, мужчину 1969 года рождения задержали с поличным в Серпуховском районе при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ). Его завербовали спецслужбы в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После вербовки агента Киева под легендой депортации отправили в Россию, сообщили в ЦОС. В ноябре 2025 года он приобрел автомобиль и электробур, после чего изъял из тайника СВУ. По заданию куратора мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, активировать и установить взрывное устройство. После этого россиянин должен был уехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину.

На видео задержанный признал вину и раскаялся.