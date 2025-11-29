На Урале после ДТП с опрокинувшимся автобусом завели дело

В транспорте находились дети в возрасте от 10 до 14 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Также будет дана оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка дороги.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, допрашиваются водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель транспортного средства не справился с управлением в условиях гололеда. Уточняется, что автобус перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет. Три пассажира автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

В прокуратуре региона сообщили, что со стороны надзорного ведомства также будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, ведется проверка.

ДТП произошло на 181-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск в Агаповском районе. Водитель автобуса "Ютонг", по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, на момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет.