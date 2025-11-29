В Курской области после атаки ВСУ без света остались около 600 человек

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетики в селе Крупец Рыльского района Курской области. Без света остались примерно 600 человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"ВСУ не оставляют попыток атаковать нашу энергоструктуру. В результате удара врага поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Под отключение электроснабжения попали примерно 600 пользователей", - написал он.

По словам главы региона, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения и устранению повреждений как только позволит оперативная обстановка.