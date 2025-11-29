В Нижнем Новгороде потушили пожар на производстве
12:57
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар, возникший в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода, ликвидирован. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.
"Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Специалисты МЧС России устанавливают причины происшествия.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел в производственном здании на улице Баррикад в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Частично обрушилась кровля здания.