В Нижнем Новгороде потушили пожар на производстве

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар, возникший в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода, ликвидирован. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.

"Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС России устанавливают причины происшествия.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел в производственном здании на улице Баррикад в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Частично обрушилась кровля здания.