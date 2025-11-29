В Краснодарском крае потушили лесной пожар

Площадь возгорания составила 3 га

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар, который происходил на площади 3 га в Туапсинском районе Краснодарского края, потушен. Об этом сообщает операштаб региона.

"Лесной пожар в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа ликвидировали в 17:00 [мск]", - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе сообщали, что пожар был локализован на площади около 3 га. Возгорание произошло в труднодоступной местности, куда пожарным пришлось добираться пешком и на квадроциклах.