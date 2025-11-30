ФСБ: Украина под видом депортации отправила в РФ агента для подготовки теракта
Редакция сайта ТАСС
00:25
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы под предлогом депортации направили в РФ агента для совершения теракта на газопроводе, сообщили в ФСБ России.
Ведомство выяснило, что российского гражданина завербовали в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине.
"После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию", - отметили в ФСБ.
По требованию кураторов из украинских спецслужб агент должен был совершить теракт на магистральном газопроводе.
После этого, предполагалось, что он отправится на Украину через третьи страны, выяснили в ФСБ.
Агента украинской разведки поймали с поличным в Серпуховском районе Московской области при попытке установить самодельное взрывное устройство.