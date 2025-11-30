Глава МВБ: стрелявший у Белого дома мог стать радикалом уже в США

Кристи Ноэм подчеркнула, что американские власти продолжают допрашивать родственников и знакомых Рахмануллы Лаканвала

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, открывший на этой неделе огонь по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута у Белого дома, мог стать приверженцем радикальных идей после приезда в США в 2021 году. Об этом заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

Ранее сообщалось, что Лаканвал прибыл в американскую столицу из штата Вашингтон, проехав несколько тысяч километров на автомобиле. Штат Вашингтон находится на тихоокеанском побережье США - расстояние до расположенной в округе Колумбия одноименной столицы страны составляет около 4 тыс. км. "Мы полагаем, что находясь здесь [в США] он мог радикализироваться в своей общине в своем штате", - сказала она в интервью телеканалу ABC News.

Ноэм добавила, что в настоящее время американские власти продолжают допрашивать родственников и знакомых Лаканвала.

26 ноября Лаканвал открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.

После нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне власти США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана, а также временно прекратили рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища.