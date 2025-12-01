Водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве

Продюсер "Ласкового мая" платил мужчине ежемесячно 50 тыс. рублей, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

Андрей Разин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи допросили бывшего водителя Андрея Разина, который дал на продюсера "Ласкового мая" показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на общую сумму около 500 млн руб. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, Разин платил водителю ежемесячно 50 тыс. руб.

Читайте также

А "Белые розы" чьи? История скандала вокруг прав на хиты "Ласкового мая"

"В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи. Разин мне платил ежемесячную заработную плату в качестве водителя в размере 50 тыс. рублей", - говорится в материалах.

По словам допрошенного в качестве свидетеля экс-водителя Разина, давшего на своего работодателя показания, уйдя от продюсера "Ласкового мая", он устроился работать в Следственный комитет РФ по Хостинскому району Сочи также водителем, но спустя 3 месяца уволился оттуда.

Как установила одна из первых почерковедческих экспертиз, проведенных в 2016 году в ходе разбирательства в Пресненском суде Москвы, договор между продюсером "Ласкового мая" и поэтом группы Сергеем Кузнецовым, якобы заключенный еще в 1992 году, оказался поддельным. Позднее в 2020 году при повторном исследовании документов и оттисков печатей с применением уже современных технологий эксперты установили не только факт того, что предоставляемый во все судебные инстанции Разиным договор действительно был сфальсифицированным им, но и то, каким именно образом продюсеру группы удавалось длительное время избегать уголовной ответственности. Так, Разин минувшим летом предъявил снова в суде договор, в соответствии с которым Юрий Шатунов в 2013 году якобы передал ему авторские и смежные права практически на все музыкальные произведения "Ласкового мая", а также на свое имя и изображение.

Однако аналогичный договор, совпавший последними страницами, Разин уже предъявлял в 2022 году, а найденный вдовой Шатунова несколько месяцев назад в архивных документах семьи его оригинал действительно был датирован и подписан 2013 годом, но касался предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ. Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, различное сочетание которых позволяло истцу Разину и его юристам предоставлять в суды каждый раз новые сфальсифицированные доказательства, следует из материалов дела.

О деле

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Кузнецова за исполнение песен.

Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.