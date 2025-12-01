ФСБ показала кадры с места попытки теракта против офицера в Крыму

Исполнитель теракта нейтрализован

ТАСС, 1 декабря. Федеральная служба безопасности опубликовала видео с места попытки теракта против офицера МО России в Крыму.

На кадрах показаны изъятые средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства, задержание сообщника и комментарий сотрудника Центра общественных связей службы.

По данным ФСБ, по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны, завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. "Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России", - сообщил сотрудник ЦОС ФСБ.

На задержанного завели уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.