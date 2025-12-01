Под Новосибирском завели дело по факту ЧП на производстве с тремя пострадавшими

Сотрудники получили травмы из-за нарушения технологии переплавки металла

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту несчастного случая на производстве в Бердске Новосибирской области, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили в следственном управлении.

28 ноября в цехе одного из предприятий Бердска, занимающегося литейным производством, из-за нарушения технологии переплавки металла трое сотрудников получили травмы. Как уточнили в областной прокуратуре, один из пострадавших - директор предприятия. Пострадавшие были госпитализированы. Надзорный орган также опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент.