В Мурманской области вновь закрыли трассу "Кола" после ДТП с бензовозом

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий аварии

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области, где накануне опрокинулся бензовоз и разлились нефтепродукты, вновь закрыли для проезда транспорта для ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"С 15:30 мск закрыт проезд на автодороге Р-21 "Кола" с 1 508-го по 1 510-й км для всех видов транспорта в связи с продолжением работ по ликвидации последствий ДТП", - говорится в сообщении. Отмечается, что имеется объездной маршрут через поселок Приречный в Печенгском округе Мурманской области.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что в результате ДТП с бензовозом на трассе "Кола" разлилось не менее 25 тонн бензина и дизельного топлива, водитель не пострадал. В МЧС сообщали о локализации разлива и открытии дороги.