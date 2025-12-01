ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Кубани уточнили количество поврежденных при атаке ВСУ домов

Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском
15:12

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. В Северском районе на Кубани 19 жилых домов, по уточненным данным после завершения обследования, получили повреждения при атаке ВСУ в ночь на 1 декабря, сообщается в Telegram-канале оператиного штаба Краснодарского края.

"Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском. В результате повреждения подтвердили еще по трем адресам - там разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, из-за атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в пгт. Ильском повреждения получили 19 домов", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 16 поврежденных домах, никто не пострадал. 

