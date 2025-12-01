В Заполярье открыли реверсное движение по трассе после ДТП с бензовозом

Ликвидация последствий аварии продолжается

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области, где накануне опрокинулся бензовоз и разлилось порядка 25 тонн нефтепродуктов, запустили в режиме реверса. Ликвидация последствий ДТП продолжается, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 16:50 мск проезд на автодороге Р-21 "Кола" с 1 508-го по 1 510-й км открыт в реверсном режиме. Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что в результате ДТП с бензовозом на трассе "Кола" разлилось не менее 25 тонн бензина и дизельного топлива, водитель не пострадал. В МЧС сообщали о локализации разлива, позже работы по ликвидации были продолжены.