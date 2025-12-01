На Украине заочно арестовали Миндича по делу о коррупции в энергетике

Следствие считает бизнесмена руководителем группы, которая получала и отмывала деньги, сообщило издание "Общественное. Новости"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине постановил взять под стражу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Мера пресечения избрана заочно, так как Миндич находится за рубежом. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги, полученные в результате реализации коррупционных схем в энергетике.