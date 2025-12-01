На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков
23:32
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"За сутки зафиксированы пять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,0. В населенных пунктах региона они не ощущались", - говорится в сообщении.
Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.