На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

В населенных пунктах региона они не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки зафиксированы пять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,0. В населенных пунктах региона они не ощущались", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.