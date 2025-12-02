В Индонезии число погибших из-за наводнений выросло до 702 человек

Пропавшими без вести числятся 499 человек

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра выросло до 702, пропавшими без вести числятся 499 человек. Об этом проинформировало Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии.

Ранее сообщалось, что число жертв приблизилось к 600.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.